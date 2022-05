EXPOSITION RE-FLEX Laval, 14 mai 2022, Laval.

EXPOSITION RE-FLEX Laval

2022-05-14 – 2022-09-18

Laval Mayenne

RE-FLEX présente un parcours d’installations, en intérieur et en extérieur, qui fait écho avec les collections du Musée d’Art Naïf et d’Arts Singuliers et qui est en harmonie avec le Château de Laval.

Cette exposition est composée d’œuvres d’artistes du Crimp, Centre de Recherche International de Modélisation par le Pli, qui reflète quelques aspects des recherches originales menées par les artistes et chercheurs de ce collectif dans l’univers des plis.

Des installations suspendues dans la cours du Château signalent l’entrée de l’exposition. Ces modules pliés/froissés de grands formats transparents sont animés par la force du vent.

Au fil du parcours des OVNIS (Origamis Volants Non Identifiés), imaginés par Vincent FLODERER, illustrent le développement de techniques inédites de froissage structuré et les réflexions croisées sur les phénomènes du pli dans la nature et la géométrie qui les sous-tend.

Louis Mattias SANTOS, un des artistes les plus avancés dans cette spécialité du froissage, présente pour cette exposition des réalisations inspirées par les structures très complexes du vivant, visibles dans le règne végétal.

Un ensemble de plantes accompagnent ces installations pour souligner les liens étroits avec la Nature.

L’équipe associe des chercheurs de différents domaines à ses expérimentations et met en œuvre de nouvelles approches sur la lumière et l’éclairage des œuvres et des espaces. Pour cet événement au MANAS une mise en lumière évolutive et interactive, éco-conçue en coopération avec Stéphane REYROLLE et Jean-Marie NOZERAND, est mise en place.

La lumière naturelle et la course du soleil, ainsi que les équipements d’éclairage existants sont mis à contribution pour animer un ensemble de réflecteurs d’un nouveau genre, qui évolue au fil de la saison.

Les visiteurs sont également invités à faire vivre les installations en explorant les espaces et les œuvres à l’aide de leur téléphone mobile ou de lampe fournies à l’entrée de l’exposition.

Visites commentées de l’exposition temporaire :

– Dimanche 15 mai à 15h30

– Dimanche 19 juin à 15h30

SANS RÉSERVATION

RE-FLEX, PLIS D’OMBRE ET DE LUMIÈRE | LE CRIMP

Laval

