• Exposition du 6 mai au 11 juin 2022. • Ouvert du mercredi au samedi de 14h00 à 18h30. • Vernissage le vendredi 6 mai à partir de 18H00. Depuis plusieurs années, l’artiste développe un travail plastique entre sculpture, installation, dessin et vidéo. De l’horizontalité d’un plan d’eau à la trajectoire d’une chute, de la liquidité du sable à l’élasticité d’un liant, elle observe des phénomènes existants, les déplace, ajuste leur échelle, leur corrélation, leur durée. Les notions de hasard, d’ordre, de chute et de rapport au temps alimentent sa pratique. Ses oeuvres fixent le mouvement dans la matière, l’écrivent, le mesurent ou le transcrivent. Procédés, opérations, mécaniques et systèmes sont autant de modes de fabrication qui trouvent leur équivalence dans le langage de l’artiste. Son rapport à l’énonciation sous-tend, comme un script, un rapport non autoritaire au matériau en mouvement.

Entrée libre

Pour leur deuxième exposition monographique de l’année 2022, Les Ateliers Vortex invitent l’artiste Linda Sanchez à investir leur espace d’exposition. Les Ateliers Vortex 71 rue des rotondes Dijon Côte-d’Or

