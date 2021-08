Saint-Lunaire Saint-Lunaire Ille-et-Vilaine, Saint-Lunaire Exposition – Raymond Intès Saint-Lunaire Saint-Lunaire Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Saint-Lunaire

Exposition – Raymond Intès Saint-Lunaire, 18 août 2021, Saint-Lunaire. Exposition – Raymond Intès 2021-08-18 – 2021-08-25 Salle de La Potinière Boulevard du Général de Gaulle

Je réalise des peintures acryliques sur le thème des poissons et crustacés du littoral, avec des paysage de Saint-Lunaire et de ses environs comme décors. Entrée libre. Du mercredi 18 au mercredi 25 août 2021 – De 10h à 12h et de 15h à 20h – Salle de La Potinière

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Saint-Lunaire Autres Lieu Saint-Lunaire Adresse Salle de La Potinière Boulevard du Général de Gaulle Ville Saint-Lunaire lieuville 48.63718#-2.11185