EXPOSITION – RAS CAMPAGNE Metz, 23 janvier 2023, Metz .

EXPOSITION – RAS CAMPAGNE

36 rue Saint Marcel MCL ST MARCEL Metz Moselle MCL ST MARCEL 36 rue Saint Marcel

2023-01-23 14:00:00 – 2023-02-24 20:30:00

MCL ST MARCEL 36 rue Saint Marcel

Metz

Moselle

“RAS Campagne” est le fruit d’un projet photographique (initié dans le pays du Lunévillois) à la rencontre des jeunes générations des campagnes du Grand Est, observant la nature des liens qu’elles entretiennent avec leurs lieux de vie. Sylvie GUILLAUME révèle ces multiples visages en quête d’émancipation et de nouvelles perspectives : une aventure humaine avec une jeunesse au plus près de sa respiration, de ses élans et de son environnement. Un récit d’histoires singulières à la lisière d’un eldorado dont les nuances ternies façonnent un paysage encore en vie. Une volonté de regarder autrement ce qui est invisible à l’œil nu pour assister à l’apparition d’un lieu trouble mais moins obscur et en même temps plus conforme à ce territoire empreint de sentiment, de symbole et de langage.

info@mclmetz.fr

MCL ST MARCEL

MCL ST MARCEL 36 rue Saint Marcel Metz

dernière mise à jour : 2023-01-16 par