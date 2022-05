Exposition Rakima Autre lieu Genève Catégorie d’évènement: Genève

Exposition Rakima Autre lieu, 8 mai 2022, Genève. Exposition Rakima

du dimanche 8 mai au vendredi 17 juin à Autre lieu

Exposition “Rakima” Thierry BOURQUIN Sylviane DUPUIS L’artiste graveur Thierry Bourquin, en dialogue avec des poèmes de Sylviane Dupuis, professeure, écrivaine de théâtre, poète Exposition “Rakima” Thierry BOURQUIN Sylviane DUPUIS Autre lieu Genève Genève

