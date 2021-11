Vichy Vichy Allier, Vichy EXPOSITION RAHAN – Vernissage Vichy Vichy Catégories d’évènement: Allier

Vichy

EXPOSITION RAHAN – Vernissage Vichy, 11 décembre 2021, Vichy. EXPOSITION RAHAN – Vernissage Centre Culturel de Vichy – Expositions 20 rue du Maréchal Foch Vichy

2021-12-11 18:00:00 18:00:00 – 2021-12-11 Centre Culturel de Vichy – Expositions 20 rue du Maréchal Foch

Vichy Allier Vichy Allier Vichy Culture vous convie à un magnifique voyage dans le temps, dans les galeries du Centre culturel, à destination de la préhistoire avec son plus célèbre représentant: RAHAN. service-expositions@ville-vichy.fr +33 4 70 30 55 73 Centre Culturel de Vichy – Expositions 20 rue du Maréchal Foch Vichy

dernière mise à jour : 2021-11-26 par Vichy Destinations

Détails Catégories d’évènement: Allier, Vichy Autres Lieu Vichy Adresse Centre Culturel de Vichy - Expositions 20 rue du Maréchal Foch Ville Vichy lieuville Centre Culturel de Vichy - Expositions 20 rue du Maréchal Foch Vichy