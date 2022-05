Exposition : Raebouter, 4 juin 2022, .

Exposition : Raebouter

2022-06-04 – 2022-07-16

Par Clara Denidet.

Découvrez son travail et ses recherches sur les réparations et le soin. Est-il possible de soigner une panne ou un mal avec un même outil ?

dernière mise à jour : 2022-03-26 par