Exposition radio Home Marie Curie Médiathèque d’Ornon, 22 février 2022, Villenave-d'Ornon.

du mardi 22 février au samedi 5 mars à Médiathèque d’Ornon

Scénettes humoristiques enregistrées par les résidents de l’Ehpad Home Marie Curie. ———————————————————————————– ### Ces séquences, pleines de décalage et d’humour, sont présentées en libre écoute à la médiathèque du 22 février au 5 mars. Durant l’année 2021, Hélène Boutard, auteure et metteur en scène et Jérôme martin, musicien et chanteur, ont enregistré quelques chroniques au Home Marie Curie, dans le cadre du projet « L’un et l’autre « . Au home Marie Curie, les résidents sourient à la vie… et ça n’a pas de prix ! **Le 23 février à 17 h, présentation aux familles des résidents.**

Entrée libre • Pass vaccinal obligatoire

A voir et à écouter à la médiathèque d’Ornon

Médiathèque d’Ornon 46 Rue Jean-Jacques Rousseau, 33140 Villenave-d’Ornon Villenave-d’Ornon Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-22T15:00:00 2022-02-22T20:00:00;2022-02-23T10:00:00 2022-02-23T18:00:00;2022-02-24T15:00:00 2022-02-24T18:00:00;2022-02-25T10:00:00 2022-02-25T12:00:00;2022-02-25T15:00:00 2022-02-25T18:00:00;2022-02-26T10:00:00 2022-02-26T18:00:00;2022-03-01T15:00:00 2022-03-01T20:00:00;2022-03-02T10:00:00 2022-03-02T18:00:00;2022-03-03T15:00:00 2022-03-03T18:00:00;2022-03-04T10:00:00 2022-03-04T12:00:00;2022-03-04T15:00:00 2022-03-04T18:00:00;2022-03-05T10:00:00 2022-03-05T18:00:00