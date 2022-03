Exposition “raconte-moi les droits de l’enfant” Ville de Duclair, 14 mars 2022, Duclair.

La ville de Duclair accueille du 4 au 31 mars 2022, l’exposition «raconte-moi les droits de l’enfant» du village d’enfants Les Nids de Duclair. A l’occasion des 90 ans de la Fondation Les Nids, les enfants se sont exprimés sur le thème des Droits de l’enfants par la réalisation de différentes œuvres artistiques. Les jeunes du Villages d’enfants de Duclair sont heureux de présenter leurs créations et de faire s’exprimer les Droits de l’enfant à travers cette exposition ! Organisée dans le cadre des 90 ans de la Fondation Les Nids, l’intention de cette exposition, est de mettre en lumière les enfants et les familles que nous accompagnons. Cette exposition est également l’occasion de valoriser ces nombreuses personnes qui depuis tant d’années s’impliquent et s’engagent à nos côtés en faveur des droits de l’enfant. Accompagnée par le travail de Christine Ternat, rédactrice & créatrice de projets et Isabelle Lebon, auteure photographe, l’objectif de ce travail est de faire évoluer les regards sur cette jeunesse sensible et dynamique, et attirer l’attention pour favoriser l’engagement de chacun auprès d’eux. Pour cela, enfants, parents, anciens, professionnels, bénévoles, professeurs, médecin… ont pris la parole pour nous livrer leur témoignage. Une parole singulière, sincère et riche sur la vie, l’enfance, la famille, les liens et l’avenir.

entrée libre et gratuite

La ville de Duclair organise en partenariat une exposition avec la Fondation Les Nids

Ville de Duclair Place du Général de Gaulle 76480 Duclair Seine-Maritime



