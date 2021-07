Exposition Racines, Paysages et Fragments Nogent-le-Rotrou, 8 juillet 2021-8 juillet 2021, Nogent-le-Rotrou.

Exposition Racines, Paysages et Fragments 2021-07-08 – 2021-07-31

Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir

« Après les séries des “ Contes “, peuplés d’humains et de mes fantômes, celle des “ Vanités “ puis celle de la “ Douve “ d’Yves Bonnefoy qui se rapprochait déjà intimement du végétal, c’est naturellement et à la suite de cette dernière série et des années passées en Grèce que s’est faite la confrontation au paysage, valeur refuge et essentielle particulièrement en ce moment. Cette série faite de mangroves, de bois insondables, d’oliviers ou de laminaires, me permet d’emmener ma peinture vers un jeu subjectif entre abstraction et figuration, en recherchant toujours un espace de métaphore anatomique. » Isabelle Vialle

Vernissage jeudi 8 juillet de 17 à 20 heures en présence de l’artiste.

Exposition de peinture d’Isabelle Vialle. Vernissage en présence de l’artiste le 8 juillet, de 17h à 20h.

+33 6 32 40 20 48

