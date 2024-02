Exposition Racines Célestes mastO Les Jardins Suspendus Le Havre, lundi 2 septembre 2024.

Exposition Racines Célestes mastO Les Jardins Suspendus Le Havre Seine-Maritime

Passer une nuit avec un Arbre est un début d’apprivoisement.

C’est fuir l’instantané pour un instant d’Arbre…

Loin de tout près du tout, les Arbres rencontrés sont isolés, spontanés, parfois

endémiques et presque toujours montagnards.

Au commencement, il faut se faire inviter par un Arbre…

La technique est rustique, mastO utilise un vieil appareil mécanique moyen format, un pied lourd et de la lumière colorée. Chaque photo est une pause de une à onze heures selon la lune et la saison. Cette durée permet au vent, au froid, à l’humidité, aux charges électrique et à la lumineuse pureté nocturne d’impressionner la pellicule. Les images ne subissent aucune intervention après la prise de vue. Un Arbre c’est aussi un lieu où évoluent planètes, âmes et bousiers. Quand Vénus surgit de l’orient, je ferme l’obturateur et l’aube efface un monde.

Une exposition au sein des jardins et dans la galerie d’exposition l’Alvéole 13.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-02 10:30:00

fin : 2024-11-17 18:00:00

Les Jardins Suspendus 76 Rue du Fort

Le Havre 76620 Seine-Maritime Normandie jardinssuspendus@lehavre.fr

