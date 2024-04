Exposition Rachel Valy Le Savonnier des Calanques La Ciotat, mardi 2 avril 2024.

Exposition Rachel Valy Le Savonnier des Calanques La Ciotat Bouches-du-Rhône

Autodidacte, Rachel Valy peint depuis plus de 20 ans, elle a continué d’apprendre au fil de ses rencontres aux côtés de différents peintres.

Le voyage se poursuit encore, à l’infini. L’éphémère, la légèreté, l’aérien, la douceur, l’onirisme et la poésie sont ses sources d’inspiration. La peinture est un moyen pour elle de s’évader, de se nourrir par la couleur, les formes et les espaces. Elle utilise de la peinture acrylique, du sable, du pastel et des encres. C’est un voyage au cœur du processus créatif en évolution constant, en expérimentant la couleur et les matières par la peinture intuitive.

« Je m’autorise à peindre librement. Ce qui m’intéresse c’est le processus créatif, l’expérimentation qui me met en joie. À l’écoute de mes sensations au contact de la matière, dans ce cahot apparaît des formes, des couleurs, une atmosphère. Je m’y plonge, je m’en saisis, ramène au calme ce qui doit l’être et rend vivant cet univers qui résonne en moi ».

Elle propose également des ateliers pour accompagner ceux qui le souhaitent à renouer avec leur créativité par la peinture sous forme d’ateliers, de création de carnets personnalisés et prochainement des stages de Vedict Art.

Il n’y a pas besoin de savoir dessiner et peindre, il suffit de se rappeler de la spontanéité de notre enfance. La force créatrice est de se reconnecter à cela. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-02

fin : 2024-05-01

Le Savonnier des Calanques 46 quai François Mitterrand

La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur rachelvaly120@gmail.com

L’événement Exposition Rachel Valy La Ciotat a été mis à jour le 2024-04-02 par Office de Tourisme de La Ciotat