Exposition Rachel La Prairie Plouescat, 8 juillet 2021-8 juillet 2021, Plouescat.

Exposition Rachel La Prairie 2021-07-08 – 2021-08-30 Médiathèque L’Atelier 14, place du Dauphin

Plouescat Finistère

Exposition Rachel La Prairie : peinture, dessin et installations. Rachel La Prairie est artiste-peintre et plasticienne. Depuis plus de 10 ans, elle est installée en Finistère et fait partie du collectif « L’Art et Création » à Daoulas .Exposition dans les murs de la médiathèque en entrée libre jusqu’au 30 août.

+33 2 98 69 88 81 https://www.facebook.com/mediatheque.plouescat/

Exposition Rachel La Prairie : peinture, dessin et installations. Rachel La Prairie est artiste-peintre et plasticienne. Depuis plus de 10 ans, elle est installée en Finistère et fait partie du collectif « L’Art et Création » à Daoulas .Exposition dans les murs de la médiathèque en entrée libre jusqu’au 30 août.