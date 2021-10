EXPOSITION: QUOI DE NEUF AU MOYEN AGE ? Toulouse, 3 novembre 2021, Toulouse.

EXPOSITION: QUOI DE NEUF AU MOYEN AGE ? 2021-11-03 – 2022-01-16 Place des Jacobins COUVENT DES JACOBINS

Toulouse Haute-Garonne

2.5 EUR Fruit d’une collaboration entre la Cité des Sciences et de l’Industrie et l’Inrap (Institut national de recherches archéologiques préventives), l’exposition « Quoi de neuf au Moyen Âge ? » brosse un portrait novateur de cette époque dynamique et inventive qui couvre plus de mille ans.

Châteaux assiégés, chevaliers secourant des princesses en détresse, peste et famines… : les images convenues sur le Moyen Âge sont nombreuses et les lieux communs sur cette période historique ont la vie dure. Or, de nombreuses découvertes faites ces dernières années par les archéologues révèlent un Moyen Âge bien plus complexe qu’on ne l’envisageait précédemment.

L’exposition est composée de six îlots thématiques qui proposeront repères temporels, maquettes, cartes, jeux, vidéos et multimédias interactifs, ainsi que de nombreux objets provenant de musées d’art. Où l’on apprendra que lunettes et boussoles ont été inventées au Moyen Âge, ou que nous lui devons l’industrie ou encore l’aménagement du territoire.

Retour sur cette ère médiévale qui recèle encore bien des trésors cachés.

TOUT CE QUE L’ARCHÉOLOGIE NOUS RÉVÈLE

jacobins@mairie-toulouse.fr +33 5 61 22 23 82 http://www.jacobins.toulouse.fr/

