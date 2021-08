EXPOSITION “QUI VIVE ?” – LE MAT Ancenis-Saint-Géréon, 18 septembre 2021, Ancenis-Saint-Géréon.

EXPOSITION “QUI VIVE ?” – LE MAT 2021-09-18 – 2021-09-18 LE MAT, CENTRE D’ART CONTEMPORAIN Avenue de la Davrays

Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique

À l’occasion des journées du patrimoine, le centre d’art contemporain Le Mat vous invite pour le vernissage de l’exposition “Qui vive ?” et propose des visites guidées :

– Samedi 18 septembre : vernissage de l’exposition à partir de 18h

– Dimanche 19 septembre : visites guidées à 15h30 et à 17h sur l’exposition et l’historique de La Chapelle (durée : environ 45 minutes)

Qui Vive ? Présentée au MAT Ancenis-Saint-Géréon et au MAT Montrelais est conçue en écho au festival littéraire et géographique de la maison Julien Gracq. Cette double exposition en mouvement réunit Marine Class, Jean Clareboudt, Benoit Pieron, Olive Martin et Patrick Bernier autour de leur relation à ceux qui vivent aux alentours, aux savoir-faire et au paysage. Sculpture, peinture, installation sont réunies autour d’un même désir d’interaction avec les lieux et les milieux.

Du 19 septembre au 28 novembre 2021, les samedis et dimanches de 15h à 18h.

mediation-ancenis@lemat-centredart.com +33 2 40 09 73 39 http://www.lemat-centredart.com/

