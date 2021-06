Cernay Cernay Cernay, Haut-Rhin Exposition : Qui suis-je et qui es-tu ? Cernay Cernay Catégories d’évènement: Cernay

Haut-Rhin

Exposition : Qui suis-je et qui es-tu ? Cernay, 2 juillet 2021-2 juillet 2021, Cernay. Exposition : Qui suis-je et qui es-tu ? 2021-07-02 14:00:00 – 2021-10-31 18:00:00

Cernay Haut-Rhin EUR Le Musée de la Porte de Thann présente l’histoire locale et une étonnante maquette de la ville de Cernay telle qu’elle était au Moyen-Age. Profitez aussi de votre visite pour découvrir la surprenante exposition de peintures de Jean-Paul CEZ : masques et miroirs dans l’œuvre du peintre. Masques et miroirs dans l’œuvre de Jean-Paul CEZ. +33 3 89 75 88 80 Le Musée de la Porte de Thann présente l’histoire locale et une étonnante maquette de la ville de Cernay telle qu’elle était au Moyen-Age. Profitez aussi de votre visite pour découvrir la surprenante exposition de peintures de Jean-Paul CEZ : masques et miroirs dans l’œuvre du peintre. dernière mise à jour : 2021-06-28 par

Détails Catégories d’évènement: Cernay, Haut-Rhin Étiquettes évènement : Autres Lieu Cernay Adresse Ville Cernay lieuville 47.80992#7.17314