Exposition “Qui sont ces serpents d’ici ?” Vorey Vorey Catégories d’évènement: Haute-Loire

Vorey

Exposition “Qui sont ces serpents d’ici ?” Vorey, 18 mai 2022, Vorey. Exposition “Qui sont ces serpents d’ici ?” Médiathèque et salle de spectacle l’Embarcadère 10 rue Louis Jouvet Vorey

2022-05-18 – 2022-06-30 Médiathèque et salle de spectacle l’Embarcadère 10 rue Louis Jouvet

Vorey Haute-Loire Vorey Exposition photographique et pédagogique à la médiathèque et dans la salle de spectacle de l’Embarcadère en partenariat avec le Muséum national d’Histoire naturelle de Paris. patrimoine.accueil@lepuyenvelay.fr +33 4 71 06 62 40 http://www.musee.patrimoine.lepuyenvelay.fr/ Médiathèque et salle de spectacle l’Embarcadère 10 rue Louis Jouvet Vorey

dernière mise à jour : 2022-03-17 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Loire, Vorey Autres Lieu Vorey Adresse Médiathèque et salle de spectacle l'Embarcadère 10 rue Louis Jouvet Ville Vorey lieuville Médiathèque et salle de spectacle l'Embarcadère 10 rue Louis Jouvet Vorey Departement Haute-Loire

Vorey Vorey Haute-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vorey/

Exposition “Qui sont ces serpents d’ici ?” Vorey 2022-05-18 was last modified: by Exposition “Qui sont ces serpents d’ici ?” Vorey Vorey 18 mai 2022 Haute-Loire Vorey

Vorey Haute-Loire