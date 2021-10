Exposition : “Qui songe au séraphin ?” de Jean-Claude Mattrat Le Havre, 16 octobre 2021, Le Havre.

Exposition : “Qui songe au séraphin ?” de Jean-Claude Mattrat 2021-10-16 – 2021-11-20

Le Havre Seine-Maritime

“La série formée par ces livres durant les mois de l’année appelle un projet de monstration à destination du spectateur, et dans le principe d’une consultation autorisée, autrement dit d’appropriation rapprochée du livre ou du cahier d’atelier ou de dessin. D’y découvrir ainsi la démarche qui joue avec tous les codes, de représentation et de non-figuration.

Ce projet de monstration se concrétise suivant les années par une table d’une forme spécifique.

Le principe d’accessibilité attise la curiosité du visiteur et lui permet d’avancer tranquillement, livre à livre, page à page dans l’œuvre. La table instaure une possibilité de conversation avec le visiteur en ce sens qu’elle offre le livre, le met à disposition.

La table est, tout autant que la reliure des livres et des cahiers, une forme plastique et non un simple objet utilitaire. La forme est pensée à chaque fois différente, marquant une année précisément. Cet objet fait partie du protocole et met en évidence la présence du multiple et de la série. Il touche tout autant au volume sculpté qu’à l’installation.

Les cahiers d’atelier sont des restes précieux, traces du travail d’impression, mais aussi possibles d’agencements nouveaux. Ils demandent à être présents en même temps que la table aux livres, mais à sa périphérie, dans de petits présentoirs, les supports muraux, accessibles au visiteur.

Il en est de même pour les cahiers de dessin réalisés, encre, peinture vinylique, collage, crayon de couleur, chaque mois souvent en deux jours, autre forme de protocole et de pensée divergente, annonçant ou non des formes livresques à venir. Ce sont comme des accompagnateurs du travail des livres imprimés.

L’ensemble activant l’idée du temps qui passe.” Jean-Claude Mattrat.

Exposition du 16 octobre au 20 novembre 2021, les jeudis, vendredis et samedis de 14h30 à 18h30 à la Forme.

“La série formée par ces livres durant les mois de l’année appelle un projet de monstration à destination du spectateur, et dans le principe d’une consultation autorisée, autrement dit d’appropriation rapprochée du livre ou du cahier d’atelier ou de…

+33 2 35 43 31 46 https://galerielaforme.com/

“La série formée par ces livres durant les mois de l’année appelle un projet de monstration à destination du spectateur, et dans le principe d’une consultation autorisée, autrement dit d’appropriation rapprochée du livre ou du cahier d’atelier ou de dessin. D’y découvrir ainsi la démarche qui joue avec tous les codes, de représentation et de non-figuration.

Ce projet de monstration se concrétise suivant les années par une table d’une forme spécifique.

Le principe d’accessibilité attise la curiosité du visiteur et lui permet d’avancer tranquillement, livre à livre, page à page dans l’œuvre. La table instaure une possibilité de conversation avec le visiteur en ce sens qu’elle offre le livre, le met à disposition.

La table est, tout autant que la reliure des livres et des cahiers, une forme plastique et non un simple objet utilitaire. La forme est pensée à chaque fois différente, marquant une année précisément. Cet objet fait partie du protocole et met en évidence la présence du multiple et de la série. Il touche tout autant au volume sculpté qu’à l’installation.

Les cahiers d’atelier sont des restes précieux, traces du travail d’impression, mais aussi possibles d’agencements nouveaux. Ils demandent à être présents en même temps que la table aux livres, mais à sa périphérie, dans de petits présentoirs, les supports muraux, accessibles au visiteur.

Il en est de même pour les cahiers de dessin réalisés, encre, peinture vinylique, collage, crayon de couleur, chaque mois souvent en deux jours, autre forme de protocole et de pensée divergente, annonçant ou non des formes livresques à venir. Ce sont comme des accompagnateurs du travail des livres imprimés.

L’ensemble activant l’idée du temps qui passe.” Jean-Claude Mattrat.

Exposition du 16 octobre au 20 novembre 2021, les jeudis, vendredis et samedis de 14h30 à 18h30 à la Forme.

dernière mise à jour : 2021-10-12 par