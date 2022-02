Exposition « Quelques métiers d’antan en Thiérache » Vervins, 1 juin 2021, Vervins.

Exposition « Quelques métiers d’antan en Thiérache » Vervins

2021-06-01 – 2022-02-20

Vervins Aisne Vervins

A partir des tableaux de Pierre Romagny (aquarelliste) et Christian Duchêne (poète), thiérachiens d’origine, présentation de quelques objets relatifs aux métiers évoqués (vanniers, cordonniers, charbonniers, glaneuses…) et des photos et agrandissements de cartes postales anciennes.

A partir des tableaux de Pierre Romagny (aquarelliste) et Christian Duchêne (poète), thiérachiens d’origine, présentation de quelques objets relatifs aux métiers évoqués (vanniers, cordonniers, charbonniers, glaneuses…) et des photos et agrandissements de cartes postales anciennes.

+33 3 23 98 94 51

A partir des tableaux de Pierre Romagny (aquarelliste) et Christian Duchêne (poète), thiérachiens d’origine, présentation de quelques objets relatifs aux métiers évoqués (vanniers, cordonniers, charbonniers, glaneuses…) et des photos et agrandissements de cartes postales anciennes.

musée de la Thiérache

Vervins

dernière mise à jour : 2022-02-08 par