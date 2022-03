Exposition “Quel réveil!” La Chaise-Dieu La Chaise-Dieu Catégories d’évènement: Haute-Loire

La Chaise-Dieu

Exposition “Quel réveil!” La Chaise-Dieu, 2 avril 2022, La Chaise-Dieu. Exposition “Quel réveil!” Galerie d’art “En plein coeur” 8 rue de la côte La Chaise-Dieu

2022-04-02 11:00:00 11:00:00 – 2022-05-29 18:00:00 18:00:00 Galerie d’art “En plein coeur” 8 rue de la côte

La Chaise-Dieu Haute-Loire La Chaise-Dieu à partir du 02 avril , 12 artistes annoncent le printemps: sculpture, dessin , peinture, broderie, gravure, bijoux, livre, photo. Ouverte samedi, dimanche et jours fériés de 11h00 à 18h00 (et sur rendez-vous). armel.jullien@wanadoo.fr +33 7 84 37 37 60 https://www.enpleincoeur.fr/ Galerie d’art “En plein coeur” 8 rue de la côte La Chaise-Dieu

dernière mise à jour : 2022-03-26 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Loire, La Chaise-Dieu Autres Lieu La Chaise-Dieu Adresse Galerie d'art "En plein coeur" 8 rue de la côte Ville La Chaise-Dieu lieuville Galerie d'art "En plein coeur" 8 rue de la côte La Chaise-Dieu Departement Haute-Loire

La Chaise-Dieu La Chaise-Dieu Haute-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-chaise-dieu/

Exposition “Quel réveil!” La Chaise-Dieu 2022-04-02 was last modified: by Exposition “Quel réveil!” La Chaise-Dieu La Chaise-Dieu 2 avril 2022 Haute-Loire La Chaise-Dieu

La Chaise-Dieu Haute-Loire