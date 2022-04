Exposition Quédillac Quédillac Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Quédillac Ille-et-Vilaine Quédillac Exposition “Bretagne 2870” composée des oeuvres de Stéphane Heurteau. Il a imaginé ce à quoi pourrait ressembler la Bretagne dans 1000 ans. Pour venir voir ce que cela donne, cela se passe au pôle socioculturel.

