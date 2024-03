Exposition « Que pensent les enfants de leurs droits ? Regards croisés entre la Suisse et le Burkina Faso » Maison de quartier des Eaux-Vives Genève, mardi 6 février 2024.

Exposition « Que pensent les enfants de leurs droits ? Regards croisés entre la Suisse et le Burkina Faso » De février à mai, découvrez en famille l’exposition itinérante « Que pensent les enfants de leurs droits ? Regards croisés entre la Suisse et le Burkina Faso » d’Enfants du Monde ! 6 février – 6 juin Maison de quartier des Eaux-Vives Gratuit

Dans le cadre de la célébration des 100 ans de la Déclaration des droits de l’enfant qui aura lieu cette année, l’ONG suisse Enfants du Monde présente l’exposition « Que pensent les enfants de leurs droits ? Regards croisés entre la Suisse et le Burkina Faso » dans plusieurs maisons de quartier genevoises de février à mai 2024.

Lieux & dates d’exposition

Maison de quartier des Eaux-Vives : 6 au 26 février

Maison de quartier de Saint-Jean : 27 février au 16 mars

Maison de quartier de Chêne-Bourg : 20 mars au 11 avril

Maison de quartier de Chausse-Coq : 17 au 26 avril

Maison des quartiers de Thônex : 30 avril au 16 mai

Maison de quartier des Asters-Servette : 22 mai au 6 juin

Les droits de l’enfant vus depuis la Suisse et le Burkina Faso

Depuis plusieurs années, Enfants du Monde mène un projet d’éducation aux droits de l’enfant en Suisse et au Burkina Faso : les enfants découvrent leurs droits à l’école et font des suggestions pour que ces derniers soient mieux respectés dans leurs pays.

L’exposition présente des dessins, photos, et les propositions des enfants des deux pays.

Nous vous invitons à la découvrir pour un moment convivial en famille !

L’exposition est destinée aux enfants dès 8 ans et est gratuite.

Consultez les horaires des différentes Maisons de quartier.

En apprendre plus sur le site d’Enfants du Monde

Maison de quartier des Eaux-Vives Chemin de la Clairière 3, 1207 Genève Genève 1208 +41 22 736 72 71 http://www.mqev.ch http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/loisirs-jeux/maison-quartier-eaux-vives/

Enfants du Monde