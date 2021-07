Uzès Jardin médiéval Gard, Uzès Exposition « Que pasa ? 1939 les réfugiés espagnols au jardin médiéval » Jardin médiéval Uzès Catégories d’évènement: Gard

Témoignages recueillis, anecdotes de leurs passages dans ce lieu à Uzès. Installation « Le Chemin de l’Exil » de l’artiste Janine Delpech. 1939, en février, des femmes, des enfants et quelques jeunes hommes furent logés dans les anciennes prisons de la ville, l’actuel jardin médiéval. Jardin médiéval rue Port Royal, 30700 Uzès Uzès Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:30:00 2021-09-18T13:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:30:00 2021-09-19T13:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

