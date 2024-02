Exposition « Que de l’amour » Parc de la mairie et chapelle Hermanville-sur-Mer, lundi 3 juin 2024.

Exposition « Que de l’amour » Parc de la mairie et chapelle Hermanville-sur-Mer Calvados

Exposition-parcours en extérieur dans le Parc de la la Mairie et autour de la Chapelle de la Brèche15 photographies du collectif Surface Sans Cible. Dans le cadre des festivités commémorant le Débarquement en Normandie, les photographes de SSC évoquent les chansons d’amour du patrimoine musical français. À l’Amour comme à la guerre, chantait Philippe Léotard ! Illustrant les plus beaux textes de nos auteurs nationaux, ils partent en guerre contre la morosité, les mauvais souvenirs ! Une rose sur le coeur plutôt qu’au bout du fusil !

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-03

fin : 2024-09-30

Parc de la mairie et chapelle Grande Rue

Hermanville-sur-Mer 14880 Calvados Normandie serviceculturel@hermanville-sur-mer.fr

