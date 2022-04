Exposition « Quatre saisons » de Bernand Vernochet et Jacques Anger Saint-Pair-sur-Mer, 25 avril 2022, Saint-Pair-sur-Mer.

Exposition « Quatre saisons » de Bernand Vernochet et Jacques Anger Saint-Pair-sur-Mer

2022-04-25 14:00:00 14:00:00 – 2022-05-08 18:00:00 18:00:00

Saint-Pair-sur-Mer Manche

Bernard Vernochet

Quatre saisons.

Il s’agit d’une exposition conçue comme une redécouverte poétique de la nature, où je pose un regard à la fois esthétique, écologique et philosophique sur notre végétation environnante.

Les sujets sont des éléments naturels cueillis ou glanés, au gré des saisons, réinterprétés à la peinture acrylique ou à l’aquarelle, tant sur toile que sur papier.

Depuis des années maintenant, j’ai engagé cette démarche qui vise à débusquer la poésie du quotidien dans toute sa simplicité, ses imperfections et sa fugacité.

En fait, ces principes se révèlent être des éléments majeurs du wabi-sabi, concept de la philosophie zen.

E-mail : bernardvernochet@orange.fr

Facebook : bernard vernochet

horaires d’ouverture : du lundi au dimanche de 14h00 à 18h00.

Jacques Anger

QUATRE SAISONS

Cette exposition, conjointe avec le peintre Bernard Vernochet, présentera pour ma part des photographies liées à la nature, surtout de fleurs en l’occurrence, mais pas que…, pour en montrer la beauté éphémère. Cette empreinte du temps fait que les choses vieillissent dit-on. Pour la philosophie japonaise du wabi-sabi, elles vivent différemment, elles ont une autre beauté, moins parfaite sans doute mais plus modeste, plus tranquille, plus débarrassée du tape à l’œil, peut-être plus touchante.

Mon souhait évidemment est de montrer que ce qui vaut pour les fleurs et les fruits et les légumes vaut aussi pour tout le reste, jusqu’à, selon cette doctrine, concerner tout un art de vivre.

Il y aura sur place quelques livres consultables sur le sujet.

E-mail : anger.jacques@wanadoo.fr

Horaires d’ouverture : du jeudi au mardi de 14h00 à 19h00.

Gratuit.

Saint-Pair-sur-Mer

dernière mise à jour : 2022-04-22 par