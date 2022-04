Exposition « Quatre femmes quatre saisons » de Lauren, Catherine Osouf, Annie Leblond et Hoffmann Dreuw

2022-09-19 10:00:00 – 2022-09-25 12:00:00

2022-09-19 10:00:00 – 2022-09-25 12:00:00 Lauren Peintre de la nature (aquarelles) – amateur – autodidacte. Peins depuis les années 80 essentiellement d’après la nature ou à partir de photos. E-mail : l.rousselon@free.fr Horaires d’ouverture : du lundi au dimanche de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00. Catherine Osouf Peintre acrylique / dessin – amateur – autodidacte. Passionnée de peinture et de dessin, j’ai pris pinceaux et crayons et travaille depuis six ans, seule.

M’inspirant de photos ou de tableaux, je cherche à exprimer mes ressentis, par le biais de styles différents…. J’explore. J’ai exposé une première fois en 2020 à la chapelle Sainte-Anne de Saint-Pair-sur-mer. E-mail : catherine.osouf@orange.fr Horaires d’ouverture : du lundi au dimanche de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00. Annie Leblond Collages – amateur – autodidacte Ne sachant pas peindre, ni dessiner, j’ai choisi de faire du nouveau avec de l’ancien en utilisant toute image qui a retenu mon attention.

Je la découpe puis la mets en scène dans un décor de ma composition.

Quand je commence un collage, je n’ai aucune idée du résultat final qui se construit par association d’idées, d’images, de formes et de couleurs. J’ai exposé deux fois (2017 et 2018) au château de Saint Sauveur le Vicomte et en 2020 à la chapelle Sainte -Anne de Saint-Pair-sur-mer. E-mail : leblond.an66@gmail.com Horaires d’ouvertures : du lundi au dimanche de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00. Hoffmann Dreuw Apprentissage de la peinture dans l’atelier de Brigitte Cornier à Granville de 2010 à 2016 puis dans un atelier avec des peintres amateurs de 2017 jusqu’à présent;

