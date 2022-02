EXPOSITION QUAT’ARTS Essey-lès-Nancy, 26 février 2022, Essey-lès-Nancy. EXPOSITION QUAT’ARTS le Haut Château, espace Michel Stricher 27 rue du Chanoine Laurent Essey-lès-Nancy

Essey-lès-Nancy Meurthe-et-Moselle Essey-lès-Nancy Exposition de Nelly JOB, Isa de FOUGERES, Marie-Christine SOHM et Jorge PUCCI Nelly a rencontré Isa, Marie-Christine et Jorge à sa première exposition, à Cirey-sur-Vezouze.

Des liens d’amitié se sont tissés entre eux et c’est toujours avec un réel plaisir et une belle complicité qu’ils se retrouvent.

Aujourd’hui, ils souhaitent exposer ensemble, trois peintres, une sculptrice, si différents et si complémentaires.

Nelly Job est une autodidacte, le dessin a toujours été une passion. Ça n’est qu’en 2018 qu’elle commence à exposer.

Jorge Pucci, autodidacte argentin de Santa Fé, peint depuis qu'il sait tenir un pinceau. Il créé des personnages qui n'existent pas.

