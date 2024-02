Exposition Quarante Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin, mercredi 31 janvier 2024.

Exposition ouverte du mercredi au dimanche de 14h30 à 19h.

Vernissage le jeudi 1er février à partir de 18h

QUARANTE ! une exposition de Jean-Michel LELIGNY

Vingt nus photographiques grand format de femmes traversant la quarantaine, passant à gué cette moitié de vie dans un bilan et une parole.

Un texte manuscrit, incrusté dans l’image, relate les épreuves et chemins de vie parcourus.

Les portraits sont réalisés dans un décor naturel: forêts, champs, bords de mer, collines…

Ces liens, entre nature et corps féminin, dans un rapport symbolique certain, égrainent une part féconde de l’imaginaire.

Cherbourg-Octeville 10 rue Notre-Dame du Vœu

Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie lesregardeursassocies@orange.fr

