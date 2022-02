Exposition Quand résonne l’âme des mots : calligraphies de Seison Mozumi Maison de la culture du Japon à Paris Paris Catégories d’évènement: île de France

Première exposition hors du Japon du calligraphe Seison Mozumi, connu pour avoir réalisé la calligraphie du mot Reiwa, présentée en 2019 lors de l’annonce officielle du nom de la nouvelle ère impériale. Pendant 40 ans, Seison Mozumi a travaillé en tant que calligraphe officiel du cabinet du Premier ministre. Cette exposition personnelle à la MCJP, coorganisée avec la délégation permanente du Japon auprès de l’UNESCO, est sa première hors du Japon. Il y présentera de nombreuses œuvres aux styles variés, remarquables par leur énergie et leur dynamisme, ainsi qu’une nouvelle calligraphie de «Reiwa». Ces œuvres vous feront ressentir aussi bien la force des mots que celle émanant de l’écriture. Une démonstration de calligraphie aura lieu le samedi 26 février à 14h30 et à 15h45. Maison de la culture du Japon à Paris 101 bis quai Jacques Chirac Paris 75015 Contact : https://www.mcjp.fr/fr/agenda/quand-resonne-lame-des-mots https://www.facebook.com/MCJP.officiel Expo

