Exposition « Quand parlent les roches ! » – Manoir du Tourp, 4 juin 2022, .

Exposition « Quand parlent les roches ! » – Manoir du Tourp

2022-06-04 – 2023-01-02

« Quand parlent les roches ! Voyages dans les 2 milliards d’années de la Hague »

Une longue frise chronologique et illustrée propose un vertigineux voyage géologique, de l’aube des temps de la Terre, de sa naissance il y a 4,5 milliards d’année jusqu’à l’apparition de l’Homme. Nombre de sites de la Hague s’avèrent être des témoins exceptionnels et magnifiques des grands phénomènes telluriques comme de la dérive des continents. Des plus anciennes roches de France de l’anse du Culeron ou de Jardeheu à la formation des dunes de Biville en passant par les mers d’il y a 450 millions d’années, c’est aux confins de la Hague que se révèle la fabuleuse histoire de la Terre. Des échantillons de roches présentés à la façon de pierres précieuses illustrent ces évènements majeurs et les facétieux goubelins de la Hague s’en mêlent en éclairant de façon décalée les principaux phénomènes géologiques.

Une exposition réalisée à partir des dernières études scientifiques disponibles et présentées dans le cadre du projet de labellisation Géoparc porté par la commune de la Hague.

Un projet co-produit par le Manoir du Tourp et Guillaume de Monfreid.

dernière mise à jour : 2022-04-24 par