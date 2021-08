Narbonne Médiathèque du Grand Narbonne Aude, Narbonne Exposition « Quand Narbonne collectionnait ses pierres : les manuscrits des antiquaires narbonnais » Médiathèque du Grand Narbonne Narbonne Catégories d’évènement: Aude

Narbonne

Exposition « Quand Narbonne collectionnait ses pierres : les manuscrits des antiquaires narbonnais » Médiathèque du Grand Narbonne, 18 septembre 2021, Narbonne. Exposition « Quand Narbonne collectionnait ses pierres : les manuscrits des antiquaires narbonnais »

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Médiathèque du Grand Narbonne

Du jeudi 15 septembre au 30 octobre : À l'occasion de l'ouverture du musée Narbo Via, la Médiathèque met en lumière cette année le passé antique de Narbonne à travers sa riche collection de manuscrits d'antiquaires. Ces historiens des temps passés, passionnés par ces vestiges romains s'attachèrent à recopier méticuleusement des milliers de bas-reliefs et d'inscriptions et à en rédiger un inventaire complet. Pour finir, une balade archéologique et ludique vous sera proposée : amusez-vous à repérer les pierres antiques encore installées dans les murs narbonnais ou retrouvez-les au musée Narbo Via. Médiathèque du Grand Narbonne 1 Boulevard Frédéric Mistral, 11100 Narbonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

