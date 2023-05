Exposition / Quand l’inconcevable prend forme Cité internationale des arts, 3 juin 2023, Paris.

Du mercredi 07 juin 2023 au mercredi 12 juillet 2023 :

jeudi, vendredi, samedi

de 14h00 à 19h00

mercredi

de 14h00 à 20h00

Le samedi 03 juin 2023

de 16h00 à 19h00

.Tout public. gratuit

Galerie – Cité internationale des arts

Entrée libre

Exposition collective sous le commissariat de Oksana Karpovets

La violence politique, la guerre et l’injustice sociale engendrent des situations qui dépassent l’imagination et la sensibilité humaines. Mise à l’épreuve, la subjectivité artistique est capable de donner à l’inconcevable une forme poétique, allégorique ou conceptuelle, plus révélatrice et transformatrice qu’une représentation directe.

L’exposition traite du dévoilement, du changement, du devenir et de la guérison, qui permettent d’agir et d’imaginer un futur. Elle présente des artistes venus d’Ukraine, d’Iran, de Syrie, du Liban, du plateau du Golan, du Myanmar et du Belarus. Au moyen de différents médiums, ils et elles traitent des blessures infligées à leurs communautés. Certains et certaines expriment un sentiment de déchirement par des corps fragmentés. D’autres commémorent les victimes ou gravent leurs noms dans la mémoire collective. Il y a celles et ceux qui tentent de comprendre comment se modifie leur identité, en acceptant cicatrices et déplacements, ou encore celles et ceux qui font de leur fragilité une arme et de l’art un bouclier.

Leurs œuvres et leurs expériences se combinent en un dialogue où s’affirme de concert leur lutte pour la justice et la paix.

Avec les artistes : Akram Al Halabi, Marwa Arsanios, Yana Bachynska, Sirine Fattouh, Rana Haddad & Pascal Hachem, Nikolay Karabinovych, Myro Klochko & Anatoliy Tatarenko, Nge Lay, Bahar Majdzadeh, Open Group (Yuriy Biley, Pavlo Kovach, Anton Varga), Marina Naprushkina, Sergiy Petlyuk, Farnaz Rabieijah, Alyona Tokovenko, Reem Yassouf.

En partenariat avec Portes ouvertes sur l’art.

Cité internationale des arts 18, rue de l’Hôtel de Ville 75004 Paris

Cité internationale des arts 18, rue de l'Hôtel de Ville 75004 Paris

Contact : http://www.citedesartsparis.fr

© Marina Naprushkina, I Want a Woman President, 2021