Le Street Art est un art éphémère susceptible d’être recouvert, détruit, marqué par le temps. Cette exposition présente les différentes fresques et graphes réalisés sur la commune au fil du temps. _À Passe Ouest du mardi 14 au samedi 25 septembre. Du mardi au vendredi 14h30 – 18h30 Samedi 10h-12h30 et 14h-18h_

Entrée libre

Réalisée par la ville et le Comité d’histoire du Pays de Ploemeur. Espace Culturel Passe Ouest Passe Ouest 56270 Ploemeur Plœmeur Morbihan

