Exposition : Quand la presse s’illustre #4 Bibliothèque Oscar Niemeyer Le Havre, mardi 20 février 2024.

Exposition : Quand la presse s’illustre #4 Bibliothèque Oscar Niemeyer Le Havre Seine-Maritime

Du 20 février au 28 mars à la bibliothèque Oscar Niemeyer :

Une exposition d’illustrations de presse, issues de la presse papier ou en ligne, quotidienne, mensuelle ou encore hebdomadaire.

Le journalisme peut-il s’écrire en dessins et à coups de crayon ? Comment illustrer une idée ou un sentiment à travers une image ? Quelles techniques utilisent les illustrateurs de presse ?

Le dessin d’actualité n’est pas nouveau mais se développe aujourd’hui pour devenir un genre à part, de plus en plus présent et foisonnant dans le paysage médiatique.

Pour la 4e année consécutive, le réseau des bibliothèques vous propose une exposition d’illustrations de presse issues de la presse papier ou numérique.

Tout public

Entrée libre

Bibliothèque Oscar Niemeyer 2 Place Oscar Niemeyer

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-20

fin : 2024-03-28



