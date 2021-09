EXPOSITION “QUAND LA COURBE APPELLE LE FÉMININ” Montreuil-le-Chétif, 18 septembre 2021, Montreuil-le-Chétif.

EXPOSITION “QUAND LA COURBE APPELLE LE FÉMININ” 2021-09-18 – 2021-10-03

Montreuil-le-Chétif Sarthe Montreuil-le-Chétif

C’est plus de deux ans après avoir vu l’exposition des photographies des gouttes d’eau à la maison botanique de Boursay (41) en 2018 que Estelle Dupen, céramiste, propose à Edwige Lesiourd, photographe d’art, de créer une exposition commune avec comme point de départ la forme sphérique et le sentiment de légèreté et de douceur. Estelle et Edwige se retrouvent immédiatement sur les valeurs communes de la protection de Gaïa, notre Terre-Mère, et une sensibilité féminine très proche.

Au printemps 2020, alors que la crise sanitaire éclate, privant les artistes de lieu d’exposition, Estelle et Edwige décident de travailler ensemble. Après une année d’élaboration et de travail, leur univers artistique se réunit pour donner naissance à l’exposition « Quand la courbe appelle le féminin » présentée en juin et en juillet 2021 dans deux lieux du Loir-et-Cher, département de résidence de Estelle Dupen.

Edwige Lesiourd cherchait un lieu pour présenter ses oeuvres, au plus proche de sa commune. Le Manoir de Bernay, situé à Montreuil-le-Chétif, où habite la photographe depuis 5 ans, était le lieu approprié. Les journées du patrimoine de septembre étaient aussi une occasion de proposer un moment culturel et artistique non restreint au patrimoine bâti et ouvert à la rencontre et à l’échange.

Pour cette occasion et ce lieu exceptionnellement ouvert, Estelle Dupen et Edwige Lesiourd s’associent à deux autres artistes. Par ses tentures textiles faites de broderie, de tissage, et de couture, Isaa, artiste de la Manche, questionne son rapport à la féminité et au monde du vivant et milite pour le droit au rêve et à l’émerveillement. Isaa, Estelle et Edwige se retrouvent dans des créations qui invitent chacune à leur manière à la poésie, à l’émotion, et à l’évasion dans la beauté. L’exposition ne pouvait se clôturer sans un événement particulier qui invite lui aussi à l’éveil de la sensibilité. Yann Pétillon, pianiste installé à Sillé-le-Guillaume, proposera un récital au cœur de l’exposition le dimanche 3 octobre à 15h30.

Exposition de sculptures, photographies et art textile au Manoir de Bernay.

