Exposition | Quand ils ont su de Malika Doray Bibliothèque L’Heure joyeuse Paris, 7 novembre 2023, Paris.

Du mardi 07 novembre 2023 au mercredi 29 novembre 2023 :

.Tout public. A partir de 1 ans. gratuit

L’exposition Quand ils ont su, destinée à de jeunes enfants, développe un espace de découverte du livre et de son thème et propose, à travers volumes et jeux, différents regards sur le livre et le travail de l’auteur.

COULEURS VIVES ET TRACÉS À L’ENCRE NOIRE

Malika Doray dessine des personnages faits de carrés, de cercles, de croix. Epure, minimalisme, ici, pas de fioritures inutiles, on est à la limite du figuratif. Les pages repliées ont en commun un arbre qui les sépare et les relie entre elles, ces arbres abritent le défilé des personnages et composent une forêt que le lecteur imagine.

Malika Doray a du goût pour l’architecture, elle pense ses livres comme des espaces. Papier, carton, couleurs sont ses matériaux, elle y ménage des passages, reprend les motifs d’un album pour les retravailler dans un autre ouvrage d’une manière différente : pliages, livres accordéon, défilé de personnages, jointure des pages, silhouettes de léporidés sont son vocabulaire.

L’exposition se présente sous forme de parcours et de jeux

qui mettent les enfants en situation d’expérimentation et laisse libre court à

leur imaginaire. Elle est composée de trois pôles :

1. Regarder, entrer dans le livre de plain-pied : panneaux,

arbres et personnages dessinent un parcours à hauteur d’enfant.

2. Expérimenter, créer : deux chevalets pour dessiner, des

magnets créés à partir des figures de Malika Doray, deux cartes du jeu des

différences

3. Lire, écouter : borne d’écoute, livres

Exposition réalisée par le Conseil départemental du Val-de-Marne

Du 7 au 29 novembre

À partir de la naissance

Bibliothèque L’Heure joyeuse 6-12 rue des Prêtres Saint-Séverin 75005 Paris

Contact : +33180054760 bibliotheque.heurejoyeuse@paris.fr https://www.facebook.com/heure.joyeuse/ https://www.facebook.com/heure.joyeuse/

Val de Marne