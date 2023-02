Exposition « QIAN KUN » 2023 La Maison Bleue – Porte Montmartre, 25 février 2023, Paris.

Du samedi 25 février 2023 au dimanche 26 février 2023 :

samedi, dimanche

de 10h00 à 18h00

. gratuit

Dans cette exposition d’art, vous entrerez dans le monde oriental de ces plus de 20 artistes chinois et français. Ils démontrent leur compréhension de la philosophie orientale ancienne sous diverses formes artistiques. À travers leurs œuvres, vous réapprendrez à comprendre la nature, le monde et l’univers.

Le symbole de toutes les choses du monde

« QIAN KUN » provient du livre chinois le plus ancien — « I Ching », qui est l’incarnation du Yin et du Yang dans les trigrammes. Dans la philosophie chinoise, il s’agit de l’ancienne conception de la vie et de l’univers, qui a non seulement influencé la culture chinoise pendant 5 000 ans, mais qui est également encore transmise de nos jours. Cette philosophie s’apparente à celle du philosophe grec de l’Antiquité Héraclite : l’idée « d’harmonie » et « de loi de toutes choses ».

En vivant dans le monde, tout ce que nous voyons, entendons, pensons et réfléchissons fait partie de Qian Kun. À travers différentes formes d’art, les artistes présentent leurs réflexions contemporaines et leurs expressions esthétiques pour l’ancienne philosophie orientale du Qian Kun. Les œuvres des artistes sont une réflexion sur le présent et le passé, le présent et l’avenir, la réalité et les rêves, le réel et l’absurde ; sur la relation entre les humains, le monde, l’univers et eux-mêmes.

Exposition « QIAN KUN » 2023

Nous espérons qu’avec cette exposition, nous pourrons également ressentir le dialogue entre l’artiste et les anciens d’il y a des milliers d’années, le présent et le passé, le présent et le futur, la réalité et les rêves, le réel et l’absurde ; la relation entre les êtres humains et eux-mêmes, avec le monde, avec l’univers.

Artistes présents dans l’exposition : Yiyao WANG – Meiqi CHEN – Jingchi LIU – Qi HAN – Yupei ROEHRICH – Yuntung CHAO – Le ZHANG – Fan LI – Zhifang TANG – Ruixue WANG – Zihui ZHANG – Jie CHANG – Mili ZHOU – Shiyan GUO – Xianli WANG – Lohan Le Galloudec – Yihuan WU – Lily LIU – Hanyu PANG – Lingling MAO

Les commissaires d’exposition:Lingling MAO, Chunyang DONG, Meilin HE, Yihuan WU, Tao ZHANG, Luyun CHEN, Jie YU, Yuntung CHAO

Histoire de l’édition originale – Exposition « QIAN KUN » 2022

La Maison Bleue – Porte Montmartre 24 Avenue Porte de Montmartre,75018 Paris 75018 Paris

Contact : https://instagram.com/ucec_parisviii?igshid=YmMyMTA2M2Y= esthetique_est@yahoo.com https://www.facebook.com/asso.esthetique.est https://www.facebook.com/asso.esthetique.est https://www.helloasso.com/associations/esthetique-de-l-est/evenements/exposition-qiankun

Esthétique de l’Est EXPOSITION QIANKUN 2023