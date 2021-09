Exposition Pyrénées abandonnées Pau, 15 septembre 2021, Pau.

Exposition Pyrénées abandonnées 2021-09-15 14:00:00 – 2021-10-29 18:00:00 Cité des Pyrénées 29 Rue Berlioz

Pau Pyrénées-Atlantiques

Photographies de Wilco Westerduin, exploration urbaine.

Autrefois, ces lieux étaient remplis du son de la vie humaine : joie, amour et rire, ainsi que douleur et chagrin. Ils ont été érigés par passion et détermination, ou par besoin fondamental d’abri et de sécurité. Mais aujourd’hui, ils sont laissés vides, abandonnés, brisés et oubliés. Le seul son de vie désormais est celui de la nature qui s’est réapproprié les lieux.

Les photos de Wilco seront accompagnées par la performance ” Apparition” de l’artiste Hélène Vogelsinger filmée par Chalisk Pito.

Vernissage le 14 septembre à 18h.

Entrée libre du lundi au vendredi de 14h à 18h.

Pass sanitaire obligatoire.

+33 5 59 30 18 94

maison de la montagne

