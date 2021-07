Puy-l'Évêque Espace patrimoine Lot, Puy-l'Évêque Exposition : Puy l’Évêque de 1820 à 1920, un siècle de grands travaux qui ont transformé la cité médiévale Espace patrimoine Puy-l'Évêque Catégories d’évènement: Lot

Exposition : Puy l'Evêque de 1820 à 1920, un siècle de grands travaux qui ont transformé la Cité. Cette exposition décrit avec des documents inédits, des photos d'époque, des témoignages et des films la transformation de la cité médiévale au cours de ce siècle: construction d'un pont suspendu sur le Lot, arrivée du chemin de fer, évolution des moulins et de la navigation sur le Lot, percements de la GrandRue et de la rue de la cale, création de la route Impériale, développement des commerces, du foirail, aménagement du Lot pour la production d'électricité, travaux de restauration de l'église Saint Sauveur et création d'une abside pentagonale…

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T17:30:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T17:30:00

