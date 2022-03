Exposition Putanges-le-Lac Putanges-le-Lac Catégories d’évènement: Orne

Putanges-le-Lac

Exposition Putanges-le-Lac, 11 avril 2022, Putanges-le-Lac. Exposition Putanges-Pont-Ecrépin 36 Rue de la Roche Putanges-le-Lac

2022-04-11 10:00:00 – 2022-04-15 12:00:00 Putanges-Pont-Ecrépin 36 Rue de la Roche

Putanges-le-Lac Orne Putanges-le-Lac Tout est accompli

Chemin de croix réalisé Isabelle de Hédouville.F pour les 10 ans de la canonisation d’Edith Stein, Sainte Thérèse Bénédicte de la Croix. Tout est accompli

dernière mise à jour : 2022-03-14 par OT DU PAYS DE PUTANGES

