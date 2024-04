Exposition « Puissance 4-Déploiement », à La Tour du Pouilly Fumé Salle Privilège de La Tour du Pouilly Fumé Pouilly-sur-Loire, vendredi 12 juillet 2024.

Cet été, 4 artistes célébrant le travail de la matière à travers céramiques, gravures, mosaïques et peintures seront réunies dans l’exposition « Puissance 4-Déploiement ». Découvrez les oeuvres de Valérie Berthelot (mosaïque), Lydia Lasota (gravure et peinture), Pascale Nectoux (céramique et peinture) et Naomi Norberg (céramique).

Exposition en accès libre, dans la salle Privilège, de La Tour du Pouilly Fumé. 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-12

fin : 2024-07-28

Salle Privilège de La Tour du Pouilly Fumé 30 Rue Waldeck Rousseau

Pouilly-sur-Loire 58150 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté contact@tourdupouillyfume.fr

