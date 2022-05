Exposition puis dégustation d’une création originale en chocolat Musée de préhistoire de Carnac, 14 mai 2022 19:00, Carnac.

Nuit des musées Exposition puis dégustation d'une création originale en chocolat Musée de préhistoire de Carnac Samedi 14 mai, 19h00

Que serait un anniversaire sans dessert à partager ? Venez fêter les 140 ans du musée !

Nous vous invitons à admirer d’abord, puis à déguster (à partir de 22h) une création originale d’un atelier de pâtisserie-chocolaterie local en hommage aux collections du musée.

Premier musée au monde pour le mégalithisme, indispensable pour découvrir et comprendre les sites archéologiques de la région.

First museum in the world for megalithism, indispensable to discover and understand the archaeological sites of the region.

Le invitamos a admirar primero, y luego a degustar (a partir de las 22h) una creación original de un taller de pastelería-chocolatería local en homenaje a las colecciones del museo.

Sábado 14 mayo, 19:00

Place Christian Bonnet (ex. : 10, Place de la Chapelle ; 56340 CARNAC 56340 Carnac Bretagne