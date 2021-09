Chabeuil Chabeuil Chabeuil, Drôme Exposition “Publication intime” – Les rencontres de la photo Chabeuil Chabeuil Catégories d’évènement: Chabeuil

Exposition “Publication intime” – Les rencontres de la photo Chabeuil, 11 septembre 2021, Chabeuil. Exposition “Publication intime” – Les rencontres de la photo 2021-09-11 – 2021-09-11 rue du 19 Mars 1962 MJC – Etage

Chabeuil Drôme Exposition de Marie BIENAIME.

Photographies simples, douces, cette exposition rassemble des tirages cyanotypes qui vivent dans la matière, contrairement aux publications virtuelles sur nos réseaux. dernière mise à jour : 2021-08-30 par

