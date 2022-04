Exposition ” Prova D’Arte ” Maison Internationale de Rennes Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

Exposition ” Prova D’Arte ” Maison Internationale de Rennes, 19 avril 2022, Rennes. Exposition ” Prova D’Arte ”

du mardi 19 avril au samedi 23 avril à Maison Internationale de Rennes Entrée gratuite

Basée sur l’échange culturel entre artistes Rennais & Portugais, venez découvrir notre Exposition ” Prova D’Arte “. RDV le 19 avril 2022 à 18 h pour le vernissage. Maison Internationale de Rennes 7 Quai Chateaubriand , Rennes Rennes Centre Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-19T14:30:00 2022-04-19T18:30:00;2022-04-20T14:30:00 2022-04-20T18:30:00;2022-04-21T14:30:00 2022-04-21T18:30:00;2022-04-22T14:30:00 2022-04-22T18:30:00;2022-04-23T14:30:00 2022-04-23T18:30:00

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu Maison Internationale de Rennes Adresse 7 Quai Chateaubriand , Rennes Ville Rennes lieuville Maison Internationale de Rennes Rennes Departement Ille-et-Vilaine

Maison Internationale de Rennes Rennes Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rennes/

Exposition ” Prova D’Arte ” Maison Internationale de Rennes 2022-04-19 was last modified: by Exposition ” Prova D’Arte ” Maison Internationale de Rennes Maison Internationale de Rennes 19 avril 2022 Maison internationale de Rennes Rennes Rennes

Rennes Ille-et-Vilaine