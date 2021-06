[exposition] proto-habitat, fabriquer autrement, du prototype à l’habiter Arc en reve centre d’architecture, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Bordeaux.

**proto-habitat** —————– ### fabriquer autrement, du prototype à l’habiter **Frédérique Barchelard** et **Flavien Menu**, architectes Habiter un espace construit pour se loger et/ou travailler, est un sujet ouvert à la réflexion et au renouvellement des pratiques. Les défis à relever sont exigeants, pour la conception architecturale, la fabrication urbaine, ou encore l’appropriation par les habitants. Le renouvellement des formes d’habitat se conçoit naturellement en relation avec l’évolution des modes de vie. L’histoire du logement est à cet égard très riche d’enseignement. Il est des grands changements qui imposent la remise en cause des modèles précédents. Les mutations sociales, environnementales et économiques que nous connaissons actuellement obligent à changer les manières de penser et les modes de faire l’habitat. Les initiatives et expériences sont multiples, qui offrent des réponses aux qualités avérées, du point de vue des usages, de l’optimisation des ressources et des savoir-faire locaux. arc en rêve centre d’architecture présente dans la galerie blanche l’exposition **proto-habitat, fabriquer autrement, du prototype à l’habiter** un projet de recherche de Frédérique Barchelard et Flavien Menu à l’Académie de France à Rome – Villa Médicis. Frédérique Barchelard et Flavien Menu se sont investis dans un travail centré sur l’innovation architecturale et urbaine à travers leurs expériences françaises et européennes. En s’impliquant sur des projets démonstrateurs à Londres, à Paris, et aujourd’hui à Bordeaux en Aquitaine, ils développent une culture de la recherche appliquée qui caractérise leur positionnement professionnel d’architecte. À partir de leur recherche, en Europe, sur les nouvelles façons d’habiter, les nouvelles représentations du chez soi, et les modes de production des logements, les deux architectes posent les bases de nouveaux modèles d’habitat en prise directe avec les questions écologiques, économiques et les changements de société. + infos : [www.arcenreve.eu/exposition/proto-habitat](http://www.arcenreve.eu/exposition/proto-habitat)

À l’occasion de la Nuit des musées 2021, l’accès aux expositions d’arc en rêve sera gratuit et jusqu’à minuit le 3 juillet !

Arc en reve centre d'architecture Entrepôt 7, rue Ferrère, Bordeaux



