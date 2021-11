Exposition : “Protéger les Enfants et Leurs Droits” à l’Ostal Rampoux, 26 novembre 2021, Rampoux.

Exposition : “Protéger les Enfants et Leurs Droits” à l’Ostal Rampoux

2021-11-26 – 2021-11-27

Rampoux 46340

La France s’est engagée à travers la Convention internationale des droits de l’enfant à protéger et offrir une vie digne aux enfants résidant sur son sol, quelle que soit leur nationalité ou la nationalité de leurs parents. Or, chaque jour, les politiques migratoires menées à l’échelle française et européenne bafouent les droits les plus élémentaires de milliers d’entre elles et d’entre eux.

L’exposition “Protéger les enfants et leurs droits” vous fait pénétrer dans un univers où vivre en famille, avoir un toit, être scolarisé∙e, soigné∙e ou encore protégé·e en cas de violence est loin d’être une réalité pour chaque enfant.

A fortiori si vous êtes isolé·e ou si vos parents n’ont pas les bons papiers au bon moment…

Visite commentée de l’exposition : samedi 27 novembre à 17h

+33 5 65 37 36 94

La France s’est engagée à travers la Convention internationale des droits de l’enfant à protéger et offrir une vie digne aux enfants résidant sur son sol, quelle que soit leur nationalité ou la nationalité de leurs parents. Or, chaque jour, les politiques migratoires menées à l’échelle française et européenne bafouent les droits les plus élémentaires de milliers d’entre elles et d’entre eux.

Rampoux

dernière mise à jour : 2021-10-28 par