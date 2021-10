Cahors Cahors Cahors, Lot Exposition “Protéger les Enfants et Leurs Droits” à la Médiathèque Cahors Cahors Catégories d’évènement: Cahors

Exposition “Protéger les Enfants et Leurs Droits” à la Médiathèque Cahors, 16 novembre 2021, Cahors. Exposition “Protéger les Enfants et Leurs Droits” à la Médiathèque 2021-11-16 – 2021-11-20 Médiathèque du Grand Cahors 185 avenue Jean-Jaurès

Cahors Lot Cahors Cette exposition vous fait pénétrer dans un univers où vivre en famille, avoir un toit, être scolarisé, soigné ou encore protégé en cas de violence est loin d’être une réalité pour chaque enfants. dernière mise à jour : 2021-10-19 par

Médiathèque du Grand Cahors 185 avenue Jean-Jaurès