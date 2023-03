Exposition « Prosper Alfaric, Aveyronnais de raison, libre penseur et chantre de la laïcité » CransacCransac Catégories d’Évènement: Aveyron

Aveyron Cransac Aveyron EUR L’ENVOL Place Jean Jaurès Cransac Office de Tourisme – Cransac-Les-Thermes – lun au ven 10h à 12h et 15h à 17h et sam 10h à 12h et 14h à 16h Peu de personnes connaissent Prosper Alfaric. Pourtant ses titres sont nombreux. Chevalier puis officier de la légion d’honneur 1934-1951. Professeur des religions à l’université de Strasbourg de 1919 à 1945. Responsable des publications de l’université : 110 œuvres. Président du cercle Jean Macé de Strasbourg de la Ligue de l’enseignement de 1928 à 1940. Président du cercle parisien de la ligue de l’enseignement, de 1947 à 1955. Fondateur du cercle Ernest Renan 1950-1955. Membre de l’Union Rationaliste 1930-1955. Président 1955. Le philosophe polémiste Michel Onfray, a permis de sortir de l’ombre cette personnalité exceptionnelle. Nous le présenterons à travers son parcours atypique et riche avec des extraits de ses textes et de ses actions. Exposition réalisée par Philippe Velez. Office de Tourisme et du Thermalisme 05 65 63 06 80 tourisme@decazeville-communaute.fr +33 5 65 63 06 80 http://www.tourisme-paysdecazevillois.fr/ Office de Tourisme et du Thermalisme de Decazeville Communauté

