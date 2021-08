Exposition « Prospective paresseuse » de Cédric Esturillo Les Ateliers Vortex, 4 septembre 2021, Dijon.

Exposition « Prospective paresseuse » de Cédric Esturillo

du samedi 4 septembre au vendredi 1 octobre à Les Ateliers Vortex

Les Ateliers Vortex ont le plaisir de vous inviter à découvrir le travail de Cédric Esturillo dans le cadre de son exposition « Prospective paresseuse ». Cette exposition fait suite à une résidence de deux mois aux Ateliers Vortex. • Exposition du 3 septembre au 2 octobre 2021. • Ouvert du mercredi au samedi de 14h00 à 18h30. Rendez-vous chaque samedi à 15h00 et 17h00 pour deux visites commentées de l’exposition (sur réservation). • Vernissage le vendredi 3 septembre à partir de 18h00. ——— CÉDRIC ESTURILLO S’inscrivant dans le cadre de la Résidence Vortex, la production de Cédric Esturillo prend corps à travers un environnement immersif à la dimension sanctuarisée. Sa pratique est marquée par une intrication de références multiples, témoignant de son intérêt pour des sujets composites. Dans son projet, il mêle ainsi des influences historiques, artistiques et littéraires diverses,– de l’Antiquité à la Science-Fiction, de l’esthétique baroque à celle des 1990’s, de Serge Brussolo à Shin’ya Tsukamoto. Il se plaît également à jouer avec les rapports d’échelle et l’usage des matériaux, combinant bois, céramique, terre et fer. Le fruit de ces deux mois de résidence promet donc aux visiteurs une expérience inédite de l’espace d’exposition des Ateliers Vortex. « Cédric Esturillo déplace sans cesse l’objet afin qu’il ne renvoie plus à sa donnée première. Il s’agit donc de sortir de représentations uniques, de distordre les formes pour toucher du doigt le fantasme. Il lui importe de produire des « images subliminales ». L’artiste s’approprie les codes d’une culture populaire en y ajoutant une dimension artisanale. C’est là une notion importante de son travail que de faire tomber le hiatus résiduel entre artisanat et art. Il veille […] à introduire une pérennité des œuvres et plus encore à s’inscrire dans une tradition des savoir-faire ancestraux. Les figures dérivées de Cédric Esturillo pourraient être tout aussi bien exposées dans un musée d’art contemporain, d’art moderne ou encore d’Histoire Naturelle. C’est le regardeur qui fait l’œuvre d’art, Cédric Esturillo l’a bien compris. Il y apporte en tant que créateur une ambiguïté consciente qui corse davantage encore ce postulat […]. » Léa Chauvel-Lévy (extrait) ——— Conception graphique du carton d’invitation : Atelier Tout va bien ——— Les Ateliers Vortex 71-73, rue des rotondes 21000 DIJON 09 72 43 68 71 [contact@lesateliersvortex.com](mailto:contact@lesateliersvortex.com)

Entrée libre

Les Ateliers Vortex 71 rue des rotondes Dijon Côte-d’Or



