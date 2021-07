Forbach Forbach Forbach, Moselle EXPOSITION: ‘PROMIS JURÉ, ON S’ÉCRIRA’ Forbach Forbach Catégories d’évènement: Forbach

EXPOSITION: ‘PROMIS JURÉ, ON S’ÉCRIRA’ Forbach, 27 juillet 2021-27 juillet 2021, Forbach. EXPOSITION: ‘PROMIS JURÉ, ON S’ÉCRIRA’ 2021-07-27 14:00:00 – 2021-08-21 17:00:00 Médiathèque 4 Place Aristide Briand

Forbach Moselle Forbach Exposition prêtée par la Direction de la Lecture Publique et des bibliothèques de la Moselle, à voir à la médiathèque aux horaires d’ouverture.Après un rapide rappel de l’histoire du courrier, chaque visiteur suivra l’histoire d’un petit garçon s’inquiétant de ne pas recevoir de réponse à la lettre qu’il a écrite à sa voisine, partie en vacances quinze jours auparavant. Entrée libre. Plus d’informations au : 03.87.84.61.90. mediatheque@mairie-forbach.fr +33 3 87 84 61 90 http://www.mediatheque-forbach.net/ Médiathèque Forbach dernière mise à jour : 2021-07-20 par FORBACH TOURISME

